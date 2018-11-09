جواز السفر الإماراتي للمرتبة الثالثة عالميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قفز جواز السفر الإماراتي إلى المركز الثالث عالمياً بدخول 163 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة، أو الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار، بحسب آخر تحديث لمؤشر "باسبورت إندكس"، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ووفقاً للمؤشر العالمي، فإن جواز السفر الإماراتي صعد من المركز الرابع إلى الثالث عالمياً، وبذلك تخطى جوازات سفر كل من المجر وجمهورية التشيك في المركز الرابع، وانضم إلى دول المركز الثالث "بلجيكا والنمسا واليابان واليونان والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة وأيرلندا وكندا".

وبحسب "باسبورت إندكس"، يفصل جواز السفر الإماراتي عن جوازي ألمانيا وسنغافورة، اللذين يحتلان المركز الأول عالمياً، حصول الإمارات على إعفاء دولتين، للوصول إلى 165 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة.

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