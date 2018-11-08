الشيخ محمد يفتح باب التصويت على المشاريع المؤثرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باب التصويت لشعب الإمارات ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يَرَوْن أنها أثرت في مسيرة دولتهم.. مشاريع يرونها امتدادا لمسيرة الرئيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووصاياه ورؤيته لمستقبل الدولة.

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و دعا الشيخ محمد الى ترشيح المشاريع على وسم #أوائل_الامارات لتكريم فرق العمل وتخليد جهودهم في صفحات تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة.



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مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات