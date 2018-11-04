دبي وجهتك المثلى للزيارات القصيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة(ترافيل أند ليجر)

في سباقها الذي لا يتوقف لتكون الأولى في كل المجالات ، شهادة جديدة تضاف إلى مدينة دبي ، مفخرة العرب .

فقد وصفت مجلة «ترافيل أند ليجر» الأمريكية المتخصصة في السياحة، دبي بأنها وجهة مثالية للزيارات القصيرة، حيث يجد فيها المرء دوماً الأكبر والأعلى والأطول والأغلى، بل وحتى الأرخص.

وأضافت المجلة، ان دبي تلبي كافة الأذواق والاحتياجات، وهي من الوجهات التي يتعين زيارتها ولو مرة واحدة فقط في العمر ولبضع أيام محدودة.

وقالت المجلة في تقرير نشرته، أمس، على موقعها الشبكي عن سياحة الزيارات القصيرة والتوقفات العابرة في دبي، إن هذه النوعية من السياحة باتت تمثل اتجاهاً متنامياً، وتحظى بشعبية متزايدة على مستوى العالم. وأضاف، إن دبي تعد وجهة عالمية مثالية للزيارات القصيرة، حيث يتوقف فيها المسافرون أثناء رحلات الطيران الطويلة التي تأتي بهم من أماكن مثل آسيا، أستراليا ونيوزيلندا.

واستعرض التقرير عدداً من المقومات التي تمنح دبي هذه الميزة، وأولها الموقع المتميز الاستثنائي الذي يجعل منها أفضل وجهة للتوقف لراحة قصيرة، خاصة للقادمين من آسيا. والثاني تعدد الوجهات السياحية والأنشطة الترفيهية الممتعة التي توفرها لزوارها، والثالث خيارات التسوّق اللانهائية التي تزخر بها دبي، ويكفي دليلاً على ذلك، دبي مول، أكبر مركز للتسوّق على مستوى العالم من حيث المساحة.

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