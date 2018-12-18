أم تستعين بالشرطة بعد رفض ابنها الذهاب إلى مدرسته (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استعانت سيدة بشرطة الطوارئ في ولاية ميشيغان الأمريكية، بعدما رفض ابنها البالغ من العمر 14 عاماً، النهوض من سريره والذهاب إلى المدرسة.

وفي التفاصيل التي كشفتها قناة "فوكس نيوز"، فإنّ "السيدة الأمريكية طلبت مساعدة الشرطة لدفع ابنها لتلقي دروسه في المدرسة، بعدما رفض الذهاب إليها من دون أن يقدم مبرراته لذلك".

ولفتت القناة إلى أنّ "السيدة أرادت من الشرطة اصطحاب ابنها إلى مدرسته، لأنه مهدّد بالطرد لتغيبه المتكرر عنها دون عذرٍ شرعي".

وإثر طلب الأم، حضر أحد عناصر الشرطة المسؤولين عن تأمين وحماية المدارس إلى منزل السيدة، واصطحب الطالب "الكسول" إليها.

وإثر ذلك، قالت الأم لـ"فوكس نيوز": "زاكاري ابني كسول للغاية، واتصلت بالشرطة حتى تصطحبه إلى المدرسة. هو لا يستيقظ أبداً في الوقت المناسب، ولا أشعر بالندم تجاه ما فعلته".

وختمت حديثها: "إذا استمر تكرار هذا الأمر فسيتعين عليّ استدعاء الشرطة مجدداً. لقد فعلت ما يتوجب عليّ فعله كأم تخشى على مستقبل ابنها".

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