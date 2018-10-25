70% من الأطفال الصوماليين خارج المدرسة

أخبار الآن | دبي – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية في الصومال لمن هم في سن الدراسة 30 في المئة ، وتعد النسبة من أدنى معدلات الالتحاق في العالم ، وفقاً لمجموعة التعليم في الصومال .

فالعدد الإجمالي لمن هم خارج مقاعد الدراسة هو 3 ملايين طفل من أصل 4 ملايين وأربعمئة ألف طفل ، نتيجة َ الافتقار إلى مَرافق التعلم الملائمة والمعلمين والمواد الأساسية للتعليم والتعلم في حالات الطوارئ

والأعداد مقلقة في المناطق الريفية أو مستوطنات الأشخاص النازحين داخليا ، حيث يتم تسجيل 17 في المائة فقط من الأطفال في المدارس الابتدائية ، فإن الفجوات والاحتياجات التعليمية هي إلى حد كبير نتيجة الافتقار إلى مرافق التعلم الملائمة والمعلمين والمواد الأساسية للتعليم والتعلم في حالات الطوارئ ، وكذلك انعدام الأمن ونقص الطعام والماء ومرافق الصرف الصحي المحدودة.

وفي جنوب غرب الصومال ، حدد تقييم حديث مساحات للتعلم ، ومحدودية دعم المعلمين ، ومجموعات تعلم محدودة ، ولجان التعليم المجتمعي CEC باعتبارها أهم الاحتياجات ، وأكبر تحد يواجهه بيدوا يواجه موجات كبيرة من النزوح الداخلي ، في حين أن الوافدين الجدد قد ترجموا إلى عدد متزايد من الإنعاش في المدرسة ، إلا أن هذا في الواقع قد زاد من الضغط على البنى التحتية الضعيفة بالفعل والموارد المحدودة المتاحة للنازحين والمجتمعات المضيفة.

ولمعالجة ذلك ، تعمل منظمة التنمية الريفية لتنمية الزراعة READO ، بدعم من الصندوق الإنساني الصومالي SHF ، على تحسين حصول الأطفال على التعليم في أربع مدارس في بيدوا من خلال نهج متكامل ومبتكر

و خصصت SHF مبلغ 483،266 دولارًا أمريكيًا لهذه المشاريع.

وبالتعاون مع وزارة التعليم ، حددت منظمة READO أربعة مرافق تعليمية مجتمعية - مدارس المجتمع المحلي في Lowilay و Awdinle و Daryel و Imamu-Malik في المناطق الريفية في Baidoa. وقد دربت أعضاء من 34 مركزًا اقتصاديًا من أربعة مرافق تعليمية مجتمعية مستهدفة لمدة يومين ، واستهدفت مهارات المعلمين لتمكينهم من المشاركة الفعالة في إدارة المدرسة ، مع مساعدتهم في فهم أدوارهم ومسؤولياتهم ، وكيفية تعبئة الموارد من أجل المدارس ، طرق زيادة الالتحاق بالمدارس وكيفية إشراك المجتمع في دعم المدارس بشكل فعال.

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