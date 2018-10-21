مليوني طفل يمني محرومين من التعليم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سبأ)

قالت مجموعة التعليم العامة في اليمن، إن 1.9 مليون طفل محرومين من التعليم في المدارس اليمنية، بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثية، والتي أدت لتدمير مئات المدارس والمؤسسات التعليمية، وأثّرت على التعليم بشكل كبير.

وأوضحت المجموعة، أنّ الحرب التي تقودها المليشيات، أثرت على النظام التعليمي، وعلى فرص ملايين الأطفال في الحصول على التعليم وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكرت المجموعة أنّ، قرابة 3.600 مدرسة من مدارس التعليم الأساسي والثانوي في اليمن، أغلقت منذ بداية الحرب، ما أدى إلى حرمان 1.9 مليون طفل من نظام التعليم الرسمي، وأن قرابة 2.000 مدرسة أساسية وثانوية تضررت، أواستخدمتها المليشيات الحوثية كمتارس لمليشياتها، بالإضافة إلى أن 67 % من المدارس لم تدفع لها مرتباتها لما يقرب العامين.

على حافة المجاعة

من جهة ثانية، أكد وزير التربية والتعليم اليمني عبدالله لملس، حرص حكومته على وضع وتنفيذ سياسات تضمن لجميع اليمنيين الالتحاق بالمدارس، لافتاً إلى أنّ الحكومة وضعت استراتيجية تطوير التعليم الأساسي 2003، والاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي، وبرنامج أساسي لاستراتيجية تطوير التعليم الأساسي، إضافة لخطة التعليم الانتقالية المتمثلة في برنامج التغذية المدرسية لبرنامج الغذاء العالمي.

وأوضح الوزير لملس خلال كلمة له في الاجتماع رفيع المستوى حول الدور الاستراتيجي للتغذية المدرسية في دعم التعليم والتنمية الشاملة والاستقرار في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في تونس، أنّ اليمن أصبح على حافة المجاعة ويواجه حالياً الأزمة الإنسانية الأكثر في العالم.

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وشدّد الوزير لملس على أنّ 22.2 مليون يحتاجون للدعم الأساسي، و 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى أنّ 1.1 مليون من النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحادة بسبب الحرب التي أشعلت فتيلها مليشيات الحوثي.

وأضاف الوزير: "انعدام التعليم النظامي قد يؤدي إلى أثر لا رجعة فيه على التنمية المستقبلية لأي بلد في العالم".

في ذات السياق، قال وزير التربية والتعليم إن الحكومة ستقوم وبصورة مشتركة بالعمل مع برنامج الغذاء العالمي وشركاء آخرين عملاً بعملية إطار (سابر) والتي ستساعد الحكومة على تحديد مواطن القوة والضعف في برامج التغذية المدرسية الخاصة.

وتابع: "نحن نرى أنّ برامج التغذية المدرسية ذات أهمية قصوى بالنسية لتحسين التحاق الطلاب بالمدارس واستمرارهم في الدراسة بالإضافة إلى زياردة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة".

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