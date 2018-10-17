مؤشر الجوع العالمي.. اليمن الأسوأ على الاطلاق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أيفبري )

أظهر مؤشر الجوع العالمي لعام 2018 أن اليمن واحدة من أكثر بلدان العالم التي يعاني سكانها من نقص الغذاء والتقزم.

وبحسب تقرير أعلن عنه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "أيفبيري"/IFPRI ، جاء اليمن في المركز الـ117 عالميا من أصل 119 دولة شملها التقرير، بـ39.7 نقطة.

وجاءت الكويت في المركز الثامن عالميا والأول عربيا بـ7.9 نقطة.

ولم يشمل التقرير بعض الدول مثل سوريا وليبيا وقطر والبحرين بسبب عدم توفر بيانات عنها لجميع عوامل قياس المؤشر المطلوبة.

ويقيس التقرير مؤشر الجوع من خلال أربعة عوامل:

نقص التغذية "الجوع الغذائي": نسبة السكان الذين يعانون نقص الغذاء.

نقص التغذية الحاد للأطفال: نسبة الأطفال ما دون خمس سنوات الذين يعانون من نقص الغذاء.

قصر القامة (التقزم): نسبة الأطفال ما دون خمس سنوات ويعانون مرض قصر القامة بسبب نقص الغذاء.

وفيات الأطفال: نسبة وفيات الأطفال ما دون خمس سنوات بسبب نقص الغذاء.

وبحسب منظمة الصحة والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة "فاو"، فإن "الجوع الغذائي" يعني عدم حصول الفرد على غذاء يعطيه 1650-2000 سعرة حرارية يوميا كحد أدنى.

وحسب التقرير، فإن اليمن ثالث أكثر دولة تعاني من الجوع عالميا والـ 15 عربيا، وبلغت قيمة المؤشر فيها 39.7 نقطة، تلتها السودان إذ جاءت في المرتبة 112 عالميا و14 عربيا، وبلغ قيمة المؤشر فيها 34.8 نقطة.

وجاءت جزر القمر في المرتبة الـ101 عالميا، والـ 13 عربيا، بـ 30.8 نقطة.

أما جيبوتي فقد احتلت المرتبة 12 عربيا والـ 98 عالميا، وبلغت فيها قيمة المؤشر 30.1 نقطة.

وحلت موريتانيا في المرتبة 11 عربيا والـ 88 عالميا، بـ 27.3 نقطة.

ووضع التقرير العراق في المرتبة الـ74 عالميا والـ10 عربيا، بـ22.1 نقطة.

وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عربيا والـ 61 عالميا بـ 14.8 نقطة على مؤشر الجوع، تلتها لبنان بالمرتبة الثامنة عربيا والـ 50 عالميا بـ 11.7 نقطة، ثم الأردن بالمرتبة السابعة عربيا والـ 48 عالميا، بـ 11.2 نقطة، وعُمان بالمرتبة السادسة عربيا والـ 46 عالميا بـ 10.8 نقطة على المؤشر.

أما الدول الأفضل عربيا فكانت الكويت التي حلت في المركز الثامن عالميا بأقل من خمس نقاط على المؤشر، تلتها تونس في المرتبة 28 عالميا بـ 7.9 نقطة، ثم السعودية والجزائر والمغرب.

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