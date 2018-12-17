حادثة غريبة.. الحرارة تحول الألبان لجليد على طرقات ألمانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة الألمانية عن "تجمّد آلاف الليترات من اللبن في أحد شوارع منطقة فيستفاليا غرب البلاد"، مشيرة إلى أنّ "مجهولين عمدوا إلى فتح صنابير شاحنة ألبان كانت متوقفة في أحد شوارع المنطقة".

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنّ "قائد الشاحنة عمد إلى ركن آليته في بلدة روتن، بغية جمع المزيد من اللبن من المزارع المجاورة. وعندما عاد، كان نحو 15 ألف ليتر من الألبان قد سُكبت على الطريق وتجمّدت بفعل درجات الحرارة المتدنية، التي بلغت نحو 4 درجات تحت الصفر".

إلى ذلك، فقد أوضحت فرق الإطفاء أنّ "كمية الألبان المجمدة كوّنت سطحاً زلقاً يغطي الطريق بأكمله". وعليه، فقد تمّت الاستعانة بـ20 فرداً لتذويب اللبن المتجمّد باستخدام الملح والماء، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف مسببي الحادثة.

مصدر الصورة: ccdiscovery

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