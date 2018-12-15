تعرفوا إلى اسم الحلوى الأكثر بحثاً عبر "غوغل" للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "Vogue" العالمية، أنّ "كعكة يونيكورن "unicorn cake"، تصدّرت جميع أنواع الأطعمة والحلويات التي يتم البحث عنها عبر محرك بحث غوغل للعام 2018، وهي الأكثر طلباً من فروع الشركة المصنعة لهذا النوع من الحلويات unicorn cake".

وتزين كعكات "يونيكورن" قرون للحيوان الأسطوري "أحادي القرن". ووفقاً للإحصاءات، فقد تم إدخال اسم هذه الحلوى إلى محرك بحث "غوغل"، في شهر يوليو/تموز الماضي.

الجدير ذكره، أن معظم المهتمين بكعكة يونيكورن، يعيشون في ترينيداد وتوباجو ونيوزيلندا وبريطانيا وأستراليا وسنغافورة.

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