وداعا لفساد الخضروات السريع.. لاصق ثوري سيحل المشكلة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أوديتي سنترال)

لتجنب فساد المحاصيل بسرعة، توصلت إحدى الشركات الماليزية إلى حل بسيط وفعال لهذه المشكلة، عبر انتاج ملصق صغير يحافظ على الثمار من التلف لمدة تصل إلى أسبوعين.

ويتم انتاج ملصقات "ستيك فريش" بطريقة مختلفة عن الملصقات الأخرى التي نراها على الفاكهة، إذ أنها تحتوي على تركيبة طبيعية خاصة من المواد العضوية تعمل على إبطاء عملية النضج، وتحافظ على الثمرة طازجة لفترة أطول.



وتشمل المواد التي تدخل في صناعة اللصاقة الجديدة، خليطاً من كلوريد الصوديوم المتأين وشمع العسل، والتي تساعد على إبطاء النشاط البكتيري في الثمار، وبالتالي تأخير عملية النضج والتلف.

يذكر أن فساد الطعام من أكبر التحديات التي تواجهنا في هذا العصر، حيث أن 52% من المحاصيل من الفاكهة والخضار تفسد قبل الوصول إلى المستهلكين.

من جهته قال ناطق باسم الشركة المصنعة بأن اللصاقات الجديدة آمنة تماماً ويمكن تناولها مع الفاكهة دون أن تتسبب بأي أضرار صحية.



يذكر بأن زافري زين الدين، مؤسس شركة "ستيك فريش"، شارك في أبحاث بالتعاون مع جامعة سيلانجور بوترا الماليزية، ومعهد ماردي وستاندرد، ومعهد الأبحاث الصناعي في ماليزيا، لتطوير واختبار ملصقاته، على مدى ثلاث سنوات.



ووفقاً لشركة ستيك فريش فإن الملصقات الثورية لا تقوم بإبطاء عملية النضج فحسب، وإنما تمنع تطور العفن على الفاكهة، وفق ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

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