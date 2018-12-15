بسرعة فائقة.. شرطي ينقذ طفلاً قفز من مبنى يحترق (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح ضابط شرطة من إنقاذ حياة طفلٍ قفز من الطابق الثاني لمبنى سكني اشتعلت فيه النيران في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، يوم الإثنين الماضي.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "Kxan.com"، فإنّ "الشرطة وصلت إلى المبنى بعد إخبارٍ بنشوب حريق كبير، ووجدت أن الدرج إلى الطابق الثاني حيث بقيت امراة مع طفلها، قد اشتعلت فيه النيران".

بحسب الموقع، فقد "صرخ أحد عناصر الشرطة باتجاه الأم في الطابق الثاني لكي تفتح النافذة، إلا أن الأخيرة لم تفلح بذلك. وعلى الفور، قام عنصر آخر برمي هراوة على نافذة الطابق الثاني الأمر الذي أدى إلى كسرها".

وعندها، طالب 3 رجال من الشرطة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، بالقفز من النافذة. وعندما فعل ذلك، تمكّن شرطي من التقاطه ببراعة وإنقاذ حياته، وقد تمّ تصوير ذلك بكاميرا مثبتة على بزة أحد عناصر الشرطة المتواجدين في المكان.

في هذا الوقت، تمكّن رجال الإطفاء من الوصول إلى مكان الحريق من خلال سلالم خاصة أوصلتهم إلى الطابق الثاني من المبنى لإنقاذ الأم.

مصدر الصورة: Chicago Tribune

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