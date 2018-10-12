عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

حريق في قطار ألماني سريع

أخبار الآن | ألمانيا - (رويترز)

شب حريق في قطار سريع متجه من كولونيا إلى ميونيخ في ألمانيا، وتم إخلاؤه من جميع الركاب وعددهم 510 من دون أن يصاب أحد بأذى من جراء الحريق الذي التهم عربتين من القطار.

وقال شركة "دويتشه بان" المشغلة للقطار، إنها أغلقت خط القطارات السريعة بين كولونيا وميونيخ، وستغير مسار القطارات من الخط المتضرر، وهو ما سيطيل مدة الرحلة 80 دقيقة.

وقال صحيفة "بيلد" الألمانية إن شرطيا على متن القطار شم رائحة الحريق وشغل نظام مكابح الطوارئ "مما حال دون وقوع كارثة".

وأضافت أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الحريق.

 

اقرأ أيضا:
ارتفاع حصيلة حريق مصر

انفجار داخل مصفاة نفطية في كندا 

#المانيا #ميونخ #اخبار عالمية #حريق #قطار

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...