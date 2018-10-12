حريق في قطار ألماني سريع

أخبار الآن | ألمانيا - (رويترز)

شب حريق في قطار سريع متجه من كولونيا إلى ميونيخ في ألمانيا، وتم إخلاؤه من جميع الركاب وعددهم 510 من دون أن يصاب أحد بأذى من جراء الحريق الذي التهم عربتين من القطار.

وقال شركة "دويتشه بان" المشغلة للقطار، إنها أغلقت خط القطارات السريعة بين كولونيا وميونيخ، وستغير مسار القطارات من الخط المتضرر، وهو ما سيطيل مدة الرحلة 80 دقيقة.

وقال صحيفة "بيلد" الألمانية إن شرطيا على متن القطار شم رائحة الحريق وشغل نظام مكابح الطوارئ "مما حال دون وقوع كارثة".

وأضافت أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الحريق.

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