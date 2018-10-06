ارتفاع حصيلة حريق مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت حصيلة إصابات الحريق الذي اندلع في محافظة الوادي الجديد غربي مصر، إلى 30 في وقت تمكنت فيه فرق الإطفاء المدنية وطائرات عسكرية من إخماد النيران. واستعانت محافظة الوادي الجديد بثلاثين سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، كما شاركت أربع طائرات عسكرية متخصصة في الإطفاء في إخماد النيران بالمحافظة القريبة من الحدود مع ليبيا.

وكانت حصيلة أولية تحدثت عن إصابة 12 شخصا في الحريق.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، عن محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، أن سبعة من رجال الإطفاء أصيبوا خلال عملية إخماد الحريق الذي اندلع مساء الجمعة. ولم ترد تقارير عن سقوط وفيات.

وأضاف إنه "تجرى حاليا عملية التبريد وإقامة عوازل بين الزراعات والوحدات السكنية"، مضيفا أن رجال الحماية المدنية عملوا أكثر من 16 ساعة للسيطرة على الحريق. وذكر الزملوط أن الحريق أتى على نحو مئة فدان من مزارع النخيل بسبب شدة الرياح.

وقالت وكيلة وزارة الصحة في المحافظة، سيدة مشرف، إن مستشفى ميدانيا أقيم في مدرسة بقرية الراشدة التي اندلع الحريق في مزارع نخيل قريبة منها، ثم امتد إليها وأتى على الوحدة الصحية بها، وأخلت السلطات سكان القرية كإجراء احترازي. وأضافت أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات المحافظة بعد اندلاع الحريق.



اقرأ المزيد:

نشوب حريق كبير بقرية تابعة لمحافظة الوادى الجديد المصرية