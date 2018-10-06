نشوب حريق كبير بقرية تابعة لمحافظة الوادي الجديد المصرية

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (وكالات)

نشب حريق هائل فى إحدى مزارع النخيل التابعة لقرية الراشدة بمركز الداخلة فى محافظة الوادي الجديد المصرية وعلى الفور تم الدفع بوحدات الاطفاء لمكافحة اشتعال النيران وتزايدها بسبب سرعة الرياح

هذا وأعلنت مصادر طبية بالمحافظة ، عن إصابة 12 شخص بينهم طفل باختناق نتيجة التعرض للادخنة الكثيفة الناتجة عن الحريق.

واضافت المصادر انه تم إسعاف 5 حالات في موقع الحريق ونقل 7 آخرين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.



وأكدت المصادر ان أحد رجال الدفاع المدني أصيب بحروق فى يديه أثناء تأدية عمله وتم إسعافه على الفور فى موقع الحدث مؤكده على أنه تم تشكيل غرفة عمليات متكاملة برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لمتابعة أعمال مكافحة الحريق التي تمت السيطرة على اقترابه من المناطق السكنية بالقرية.

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