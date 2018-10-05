إصابات في اقتحام لمقهى ببرلين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اقتحم رجل بسيارته مقهى في العاصمة الألمانية برلين، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.



وألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد نحو عامين من قيادة تونسي شاحنة مسروقة وسط سوق لمستلزمات عيد الميلاد بوسط برلين مما أسفر عن مقتل 11 شخصا والسائق.



وقالت الشرطة الألمانية على حسابها على تويتر، إن الحادث وقع في مقهى بمنطقة تشارلوتنبرغ بالعاصمة برلين.

وأضافت الشرطة "تظهر النتائج الأولية لزملائنا في مكان الحادث أن السائق يعاني من مشكلات صحية". ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم الشرطة "لا توجد مؤشرات على عمل إرهابي". وأضاف أن الاحتمال الأرجح أنه حادث نتج عن فقدان السائق التحكم في السيارة بسبب مشكلة صحية.

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