خدمة ليلية في ألمانيا.. لضمان عودة النساء إلى بيوتهن بسلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يضطر الكثير من النساء إلى العودة إلى منازلهن ليلا من العمل أو لقاء مع الأصدقاء، لكن يكون الخوف يتملكهن من كل ناحية وتبدأ سيناريوهات الخوف في الشوارع الخالية، بيد أن خدمة "هاتف طريق العودة إلى المنزل" يمكن أن تهدأ من هذه المخاوف، وبالتالي تحرص على سلامة وصولهن إلى منازلهن بسلام..

أما الأخبار التي تتداولها الصحف فتزيد في الوقت نفسه من مخاوف الكثير من الفتيات اللواتي يعدن من أعمالهن أو من الحفلات أو اللقاءات ليلا إلى منازلهن. ويصبح طريقهن محفوفا بالخوف من إمكانية تعرضهن للتحرش أو من حدوث اعتداء عليهن في الظلام، حين يرخى الليل سدوله، وفق موقع "dw".

هذه المخاوف كانت الباعث "لفرانسيس بيرغر" و "آبابيل شوخهاردت" لتأسيس ما سمي "هاتف طريق العودة إلى المنزل". وذلك حينما كان الخوف يتملك إحداهن من مضايقات الغرباء في طريق العودة أو شعورها أحيانا بوجود من يتبعها ليلا، وهو شعور واجه بالتأكيد كل امرأة في طريق العودة تحت جنح الظلام..

فكرة "هاتف طريق العودة إلى المنزل" تقوم على خط ساخن ليلي برقم برليني. وحين تشعر إحداهن بالخوف، فيمكنها الاتصال مجاناً بهذا الرقم والتحدث إلى أحد العاملين في هذه الخدمة، حيث يحاول العامل مساعدتها من خلال حوار لطيف لتهدئتها، كي لا تشعر بالخوف في الشوارع الخالية التي تقطعها وحيدة، بمساعدة "خرائط غوغل" يمكن للعاملين في "هاتف طريق العودة للمنزل" تتبع المتصلة ومعرفة مكانها، حتى وصولها إلى المنزل بسلام..

ويشير الموقع الألماني إلى أن الفكرة نشأت أساسا في السويد، ففي العاصمة ستوكهولم توجد مثل هذه الخدمة، لكنها تُدار من قبل الشرطة، أما الخدمة الألمانية فلا تتدخل الشرطة فيها. بيد أن العاملين في "هاتف طريق العودة إلى المنزل" يعملون على تبليغ الشرطة فورا، وبتنسيق مع الدوريات، إذا ما تحققت مخاوف المتصل وتعرض لاعتداء تحت جنح الظلام..

اقرأ أيضا:

بالصور: 9 مدن اكتسبت شهرتها من جمال نسائها