انفجار داخل مصفاة نفطية في كندا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

هز انفجار كبير تلاه حريقُ مصفاة نفطية لشركةٍ في مدينة سان-جان التابعة لمقاطعة برونـسفيك الجديدة شرقي كندا.

وأكدت شركة إير فينغ النفطية الكندية الانفجار, موضحة أنها تـُجري تقييما للوضع داخل المصفاة حيث شوهدت كتلة كبيرة من الدخان فوقها مع ألسنة نار بين الحين والاخر.

و قالت الشركة النفطية الكندية في تغريدة "يمكننا أن نؤكد ان أمرا جللا قد حصل في مصفاتنا في سان جان صباح الاثنين".

و أكد روب بيبي الذي يقيم قرب المصفاة في تصريح لاذاعة كندا، انه شعر بأن البناية التي يقيم فيها تهتز لدى حصول الانفجار.

وتنتج المصفاة التي تعد الأهم في كندا، اكثر من 300 الف برميل يوميا, و أقفلت الشرطة الشوارع المحيطة بالمصفاة القريبة من حي سكني, كما وضع المستشفى الاقليمي في حالة استنفار كما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

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