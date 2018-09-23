رحلة دامت 3 سنوات إلى كويكب "ريوغو".. بهدف التقاط الصور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

عادة ما تعمل الوكالة الأمريكية الرائدة في مجال الفضاء على اكتشاف الكويكبات وتحليل التصادم بينهما قبل وقوعه..

في المقابل، حققت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) إنجازا تاريخيا بإنزالها عربتين آليتين صغيرتين على سطح كويكب "ريوغو" البالغ قطره كيلومترا، وستتجول العربتان الصغيرتان، اللتان أطلقتا من مركبة فضائية غير مأهولة اسمها "هايابوسا 2"، على سطح "ريوغو" بسبب انخفاض جاذبيته، لقياس درجة الحرارة والتقاط صور لسطحه..

قد أكدت وكالة الفضاء اليابانية تمتع العربتين بحالة جيدة، متباهية بنشر بعض الصور التي التقطتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووصلت "هايابوسا-2" كويكب "ريوغو" في يونيو/حزيران هذا العام بعد رحلة استغرقت ثلاث سنوات، فلماذا يعد كويكب "ريوغو" مهما؟

وعلى الرغم من أن وكالة الفضاء الأوروبية نجحت في وقت سابق في الهبوط على مذنب جليدي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها مركبة فضائية عربتين آليتين على سطح كويكب، وتكونت الكويكبات في الأساس من بقايا تشكل النظام الشمسي منذ حوالي 4.6 ملايين سنة، ويحتوي "ريوغو" على مجموعة بدائية ومتنوعة من العناصر، وقد تُمكن دراسته من إلقاء الضوء على أصل كوكبنا وتطوره.

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