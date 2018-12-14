مغامر إسباني يصور أهرامات مصر كما لم نرها من قبل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قام المغامر الإسباني، نيكولاس أوبيرت، بتصوير فيديو يخطف الأنفاس يصور أهرامات الجيزة المصرية من عل.

ويتابع الفيديو الذي نشره نيكولاس، على صفحته الخاصة على موقع «إنستغرام»، وهو يحلق لمسافة قريبة للغاية من رأس الهرم «خفرع»، الذي يبلغ ارتفاعه 136 متراً، قبل أن يقوم بالدوران نحو أحدها متوجهاً نحو الهرم الأكبر «خوفو»، البالغ ارتفاعه 138 متراً، وهو يتأرجح مُعلقاً بين السماء والأرض، فوق إحدى عجائب الدنيا السبع.

ويلقي المغامر المحترف الذي يحلق باستخدام مظلته المدعومة بمحرك مطور، الضوء على التصميم الحجري المذهل للهياكل القديمة. ثم يستمر في التحليق فوق هرم خفرع، قبل أن يصور غروب الشمس الجميل فوق المدينة.

وشيئا فشيئا اقترب أوبيرت من الأهرامات، حتى أصبح فوق خوفو، ولا يفصل بينهما سوى أمتار قليلة، وفي لقطات أخرى، دار حول هذا الهرم والهرم الصغير.

وعاندت الرياح رحلة المغامر الإسباني قليلا، وخاصة عندما كان يدور فوق الهرم خوفو، فدفعته بعيدا وظل يتأرج لفترة من الوقت.

واستعان المغامر الإسباني بعدة كاميرات في توثيق رحلته، كانت واحدة كانت مثبتة على جسده وأخرى في أعلى المظلة وثالثة في يديه، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر في الفيديو لقطات سجلها شخص حلق ورائه، ورصدت دورانه حول الأهرامات.

وبُنيت أهرامات مصر الثلاثة من قبل الفراعنة: خوفو وخفرع ومنقرع، في الفترة بين عامي 2550 و2490 قبل الميلاد.

ويُعتقد أن الهرم الأكبر لفرعون خوفو، يتكون مما لا يقل عن 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري والغرانيت، ويتراوح وزن كل منها بين 2.5 و15 طنا.

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