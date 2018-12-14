وفاة نانسي ويلسون مغنية الجاز العالمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفيت نجمة الجاز الأمريكية، نانسي ويلسون، عن عمر ناهز واحدا وثمانين عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أكد مدير أعمالها.

وتوفيت ويلسون في منزلها بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط أجواء من الحزن عاشها الملايين من عشاقها، ممن أحبوا أسلوبها المميز في موسيقى الجاز.

ورحلت النجمة الأمريكية بعد أن حازت مجموعة واسعة من الجوائز الدولية، في مقدمتها "Grammy Award"، وتألق فنها لأكثر من خمسين عاما.

ودخلت النجمة دائرة الشهرة لأول مرة في عام 1960، عندما غنت "Guess Who I Saw Today"، لتفوز في عام 1964 بأول جائزة "Grammy"، كأفضل نجم صاعد.

وفي العام نفسه، فاجأت ويلسون جمهورها بثاني أغنية لها، حملت اسم "How Glad I Am"، لتنطلق بسرعة نحو الشهرة العالمية وتسجل أكثر من 50 ألبوما أسطوريا في 5 عقود متلاحقة من مسيرتها الفنية. وفي عام 1999، التحقت بكل من "Big Band" و"Jazz Hall of Fame".

وفي المحصلة، حازت النجمة 3 جوائز "Grammy" خلال مسيرتها الطويلة، في حين عرف عنها نضالها ودعمها لحركات "الحقوق المدنية" في الولايات المتحدة.

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