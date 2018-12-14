كلينتون تحضر زفاف إبنة أغنى أغنياء الهند

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إنضمت المرحشة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الى نجوم بوليوود في حفل زفاف إبنة أغنى أغنياء الهند. وإلى جانب كلينتون، التي تقول وسائل إعلام هندية إنها على صلة بأسرة أمباني لأكثر من 18 عاما، تشمل قائمة المدعوين الممثلة بريانكا تشوبرا وزوجها المغني نيك جوناس وممثل بوليوود أمير خان.

وتزوجت ابنة أغنى رجل في الهند في حفل زفاف تقليدي بمدينة مومباي حضره نجوم بوليوود ومرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.يجمع الزواج بين اثنين من أكثر العائلات نفوذا في الهند. فالعروس إيشا أمباني (27 عاما) هي ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة ريليانس الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار.

أما الزوج أناند بيرامال (33 عاما) فهو وريث لأعمال في مجالي العقارات والأدوية.

وأقيم حفل الزفاف في مقر سكن أمباني في مومباي وهو برج مؤلف من 27 طابقا معروف بأنه واحد من أغلى المساكن في العالم. وغُطي المبنى بالورود الحمراء وزين بالمصابيح والزهور. ووصل العريس وأسرته في سيارات كلاسيكية بينما منع حراس الأمن المارة والمصورين من اجتياز ممر ضيق في جنوب مومباي يؤدي إلى المبنى.

إقرأ أيضا

لحظات جميلة تجمع ميلانيا ترامب مع أطفال مرضى (فيديو+صور)





