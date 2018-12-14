لحظات جميلة تجمع ميلانيا ترامب مع أطفال مرضى (فيديو+صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زارت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، الخميس الماضي، قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى واشنطن للأطفال، وذلك كتقليد يعود إلى ستين عاماً مضت، تتبعه كل سيدة أولى أمريكية قبيل عيدي ميلاد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة، وقامت به لأول مرة السيدة الاولى بيس ترومان.

والتقت ترامب عائلات الأطفال الذين يخضعون للعلاج هناك، وظهرت في فيديوهات تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي جالسة بين الأطفال ومعهم "بابا نويل"، وتقوم بقراءة قصص خاصّة بأعياد الميلاد ورأس السنة.

والتقت ترامب صبيين وفتاة يعالجون بالمستشفى، تتراوح أعمارهم بين 16 شهراً و6 سنوات، وقد ولدوا جميعاً خدجاً، وكان وزنهم جميعاً أقل من كيلوغرام عند الولادة.

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