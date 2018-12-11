أوباما يكسر النمطية ويخرج بفيديو طريف ليدعم مسألة هامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

خرج الرئيس السابق، باراك أوباما، عن المألوف في فيديو يحمل العديد من الإشارات نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في حساباته الرسمية ، وحظي بانتشار واسع .

وحث أوباما الأمريكيين على مراجعة موقع الرعاية الصحية "أوباما كير" قبل الموعد النهائي المحدد في 15 ديسمبر الجاري، وذلك في فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الفيديو يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب يعد بإلغاء نظام الرعاية الصحية " أوباما كير " منذ توليه الحكم.

وقام أوباما بنشر الفيديو، الذي يمتد إلى 90 ثانية، على حساباته في فيسبوك وتويتر وإنستغرام لتذكير الناس للحصول على التغطية الصحية، مشيرا إلى أن "الرسالة المرحة" موجهة للشباب على وجه الخصوص.

وحاز الفيديو على فيسبوك على أكثر من 700 ألف مشاهدة، كما ظهر بأكثر من 55 ألف إعادة تغريد، خلال 3 ساعات فقط على تويتر.

وخلال الفيديو، حاول أوباما بكلمات طريفة حث الشباب على الالتحاق بنظام التأمين الصحي، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية تراجعا كبيرا في معدلات التسجيل.

وأنهى الرئيس الأمريكي السابق، مقطع الفيديو، بشكل فكاهي، حيث أضاف لنفسه أحد فلاتر الصور، والتي تمثلت في نظارة شمسية، بينما أصبحت الخلفية من ورائه قوس قزح، وقد حظى هذا الفيديو بأكثر من 800 ألف مشاهدة، خلال ساعة واحدة من نشره، وأعيد نشره 28 ألف مرة.

مصدر الصورة: تويتر

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