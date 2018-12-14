وفاة الفنان المصري حسن كامي عن عمر 82 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي الممثل والسوبرانو المصري العالمي حسن كامي، اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاماً.

و تـُشيّع جنازته من مسجد السيدة نفيسة في مصر.

وقد نعى عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي ، الفنان كامي، الذي وافته المنية صباح اليوم ، بعد أزمة صحية طارئة.

وافتتـَح رواد موقع "تويتر" هاشتاج بعنوان "حسن كامي"، تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولاً في مصر.

ويذكر أن كامي انشغل في سنواته الأخيرة بالعمل في مكتبته بشكل شبه مستمر بعد رحيل زوجته عام 2012.

وكانت بدايته الفنية في العام ١٩٦٣ في دار الأوبرا بالقاهرة، وأدى دور البطولة في أوبرا عايدة على مسرح الأوبرا بالاتحاد السوفيتي السابق، وأدى دور البطولة على عدة مسارح للأوبرا، ساهمت في حصوله على جوائز عالمية كبيرة.

وشارك الفنان الراحل بترشيح من الفنان والمطرب محمد نوح في عدة مسرحيات منها "دلع الهوانم" و"انقلاب"، كما شارك في عدة أفلام ومسلسلات درامية، وكان يتميز بأدوار الباشا والرجل الاستقراطي.

كذلك عمل كامي في عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها أفلام "سمع هس" من إخراج شريف عرفة، ومؤخرا في فيلم "قدرات غير عادية" من إخراج داوود عبد السيد.





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