سوني بيكتشرز تأخذ سبايدر مان إلى عالم جديد أكثر جرأة

أخبار الآن| بيفيرلي هيلز- امريكا (رويترز)

تسعى شركة سوني بيكتشير إلى إطلاق ميزة جديدة لفيلم كرتوني من المتوقع أن يحدث ضجة كبيرة خاصة انه من المقرر ان يعرض مجموعة من شخصيات عالم مارفل على الشاشة الكبيرة.

يشار إلى أن سينما دبي استضافت العرض الأول للنسخة العربية من فيلم «سبايدر مان- انتو ذا سبايدر، فيرس»، بحضور عدد من أبطال العمل على رأسهم الكاتب ومخرج العمل راني الخطيب، والفنان والمخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي الذي جسّد بصوته شخصية «كنج بن» الشرير، في مواجهة «بيتر باركر» والتي يجسدها بالصوت الفنان المصري تامر حسني، ومن المقرر عرضه جماهيرياً غد.

تدور أحداث الفيلم الكرتوني حول قصة، يجتمع فيها 7 شخصيات سبايدر مان من عوالم موازية بقيادة بيتر باركر لمحاربة قوى الشر المتمثلة في كنج بن، إذ تتلخص رسالة الفيلم في أهمية التحدي في الحياة، وعدم اقتصار البطولة على الشخصيات الخارقة، وأن أي إنسان بإمكانه أن يصبح بطلًا لو امتلك العزيمة والرغبة الكافية.

حضر العرض الأول عدد كبير من الجمهور والمحبين لشخصية «سبايدر مان» تلك الشخصية، التي عرفوها منذ الصغر، واعتبر أبطال العمل في النسخة العربية أنها تحدٍ ومسؤولية كبيرة، خاصة أن الطفل هذه الأيام يتمتع بذائقة ناضجة يستطيع من خلالها التمييز بين الأعمال الجيدة والسيئة.

قبل بداية العرض التقط عدد كبير من الحضور صوراً تذكارية مع أشخاص تنكروا في زي «سبايدر مان» وعدد من شخصيات العمل الأخرى

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