ما الذي يميز أفضل 15 مطارا في أمريكا عن سواها؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

- أصدر موقع "The Points Guy" المتخصص في السياحة والسفر مؤخرًا تصنيفًا لأفضل 15 مطارًا في أمريكا.

- من خلال النظر في عوامل عدة مثل وسائل الراحة، وسهولة الوصول، والتوقيت المناسب، تمكن الموقع من إعداد تقرير يصنف المطارات على أساس الجوانب الأكثر أهمية بالنسبة للمسافرين.

- باستخدام البيانات التي تم جمعها من وزارة النقل الأمريكية والمطارات نفسها، وآراء الجمهور، خَلُص التقرير الى تسمية " أفضل 15 مطارًا في أمريكا" لناحية توقيت الوصول والمغادرة وعدد الصالات والمطاعم وخيارات التسوق وتكاليف النقل.

- تم التصويت ليكون "مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي" الأفضل في البلاد من قبل محرري الموقع للمرة الثانية على التوالي.

إليكم التفاصيل:

ثمة من يسافر عند الحاجة الملحة فقط، وآخرون تفرض عليهم ظروف عملهم كثرة الترحال، ولكن هنالك أيضا من يعتبر السفر المتواصل "أسلوب حياة" هؤلاء يهتمون بتفاصيل خاصة بالمطار ويعيرونها اهتماما بالغا، في حين أن الآخرين لا يلتفتون إليها البتة.

وقد أصدر موقع السفر، The Points Guy، مؤخرًا تصنيفًا لأفضل 15 مطارًا في في الولايات المتحدة. باستخدام البيانات التي تم جمعها من وزارة النقل والمطارات نفسها، وآراء الجمهور، حيث اعتمد الموقع في تصنيفه على عناصر مثل توقيت الوصول والمغادرة، وعدد الصالات والمطاعم وخيارات التسوق، وتكاليف النقل.

إن أي شخص مر عبر مطار واشنطن دالاس الدولي يعرف أنه مطار ضخم يضم العديد من المطاعم والمحال التجارية، حيث يحتل المرتبة الأولى في فئة "وسائل الراحة" ضمن قائمة The Points Guy" أو "بوينتس جاي" كما حاز لقب المطار "الأكثر تطوراً" بتصنيفات عام 2016. وفقا لموقع "businessinsider".

تم التصويت لمطار "فينكس سكاي هاربر" الدولي كأفضل مطار في البلاد من قبل فريق عمل الموقع للمرة الثانية على التوالي.

ووفقا لمحرري الموقع فإن المطار "لم يأت أولاً في فئة خدمية واحدة، بل تمت مراعاة جميع التفاصيل، بما في ذلك سهولة الوصول إليه بالسيارة أو الحافلة، توفّر مواقف سيارات رخيصة، فترة انتظار لا تذكر عند نقاط الأمن مقارنة بمطارات أخرى، إضافة الى معدلات تأخير وإلغاء منخفضة بشكل واضح.

وفيما يلي صور لـ 15 مطارا حازت على لقب الأفضل في أمريكا:

15. مطار شيكاغو ميدواي الدولي.

يعتبر هذا المطار الميل المربع الأكثر ازدحامًا في العالم للرحلات الجوية القادمة والمغادرة، ويتضمن غرفة يوغا وغرفة أمومة وأخرى للتمريض.

14. مطار منيابولس سنت بول الدولي.

يمتلك مطار مينيابوليس - سانت بول الدولي مسارًا للمشي طوله 1.4 ميل في المبنى رقم 1 ، وملعبين للأطفال مستوحيان من عالم الطيران، ومتاجر تتميز بالمنتجات الجلدية والمجوهرات المصنوعة محليًا.

13. مطار دانيال ك. إينوي الدولي في هونولولو

تم تسمية مطار هونولولو الدولي باسم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الراحل دانييل إينويير في مايو/أيار 2017.

12. مطار ميامي الدولي.

تم بناء مطار ميامي الدولي على أكثر من 3230 فدانًا من الأراضي، ويحقق أرباحا سنوية تقدر بـ 30.9 مليار دولار، وهو المطار الأمريكي الأعلى تصنيفًا للشحن الدولي والبضائع.

11. مطار ماكاران الدولي في لاس فيغاس.

تمت إعادة تسمية مطار ماكاران الدولي ليحمل عما قريب اسم السناتور الأمريكي السابق هاري ريد.

10. مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

يحتوي المطار على أكثر من 100 مطعم ومتجر.

9. مطار جورج بوش الدولي في هيوستن.

يقع مطار جورج بوش الدولي، الذي يحمل اسم الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، على بعد 23 ميلاً شمال مدينة هيوستن في تكساس.

8. مطار واشنطن دالاس الدولي.

بالإضافة إلى أربعة مدارج ، يحتوي مطار دالاس على 139 بوابة طيران و 13،000 قدم مربع من مساحات متاجر التجزئة في الكونكورس B بمفرده.

7. مطار فيلادلفيا الدولي.

يغطي مطار فيلادلفيا 2،302 فدان ويحتوي على أربعة مدارج.

6. مطار تشارلوت دوغلاس الدولي.

سجل تشارلوت دوغلاس 705 رحلة مغادرة يومية خلال شهر أبريل/نيسان سنة 2018 ولديه رحلات بدون توقف إلى 173 وجهة.

5. مطار تامبا الدولي.

يتميز مطار تامبا الدولي ببرنامج فني عام يتضمن معرضًا ومجموعة واسعة من الفنون.

4. مطار سان دييغو الدولي.

تمت مؤخرا الموافقة على تجديد وترميم هذا المطار بقيمة 3 مليارات دولار.

3. مطار بورتلاند الدولي.

يوجد برنامج للموسيقى الحية في مطار بورتلاند الدولي ، حيث يقدم الموسيقيون عروضهم كل يوم في المحطات أمام المسافرين.

2. مطار سولت ليك سيتي الدولي.

يقع مطار سولت ليك سيتي الدولي على بعد خمسة أميال من وسط المدينة، ويضم مبنيين و 71 بوابة وأربعة مدارج.

1. مطار فينكس سكاي هاربر الدولي.

هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها مطار فينكس سكاي هاربر الدولي على لقب أفضل مطار في الولايات المتحدة من قبل The Points Guy ، ويرجع ذلك أساسًا إلى إمكانية الوصول إليه وانخفاض معدلات التأخير والإلغاء.

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مصدر الصور: موقع "businessinsider"