عطل تقني يحوّل جهاز صراف بأمريكا الى "مغارة علي بابا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد تكون مغارة علي بابا ضربا من الخيال، وإن تحقق شيء منها فلن يكون على الهيئة التي عرفناها في سطور القصة الشهيرة، فكل شيء اختلف في زماننا وقد تأخذ المغارة شكل جهاز صراف آلي مثلاً.

إذ حصل خلل تقني في جهاز صراف آلي تابع لمصرف "Bank of America" في مدينة هيوستن الأمريكية، وأخرج لزبون ورقة من فئة 100 دولار بدلا من 20 دولارا. وانتشر خبر جهاز الصراف الذي "يوزع" أوراقا من فئة 100 دولار على مَن يسحب مبلغا منه، في شبكات التواصل الاجتماعي، وأدى لوقوف السكان المحليين في طوابير أمام هذا الجهاز.

وحصلت مشادة بين المواطنين الذين وقفوا في طابور على "صراف المئة دولار"، جذبت انتباه الشرطة، وبعد وصول مساعدي العمدة، تم إغلاق جهاز الصراف الآلي.

وأصدر المصرف بيانا يوضح حصول أخطاء في جهاز الصراف الآلي أثناء تلقيمه أوراق 100 دولار عن طريق الخطأ. وأكد المصرف في بيانه أن كل من حظي بورقة 100 دولار عن طريق الخطأ من هذا الجهاز الآلي يمكنه الاحتفاظ بها.

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