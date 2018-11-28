غفوة طيار تبعده 50 كلم عن وجهته وتُحيله للتحقيق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( روسيا اليوم )

الغفوة أثناء قيادة السيارة ، قد تكلف بعض الآشخاص حياتهم ، لذلك ينصح دائماً بالتوقف تماماً عن القيادة في حال الشعور بالنعاس ، لكن ماذا لو شعر طيار يقود طيارة بالنعاس ؟ ماذا قد تكلفه غفوة في الجو ؟

مكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB) فتح تحقيقا في أعقاب حادثة "غفوة الطيار" الذي غلبه النعاس أثناء رحلة مستأجرة، متخطيا مدرج الهبوط بنحو 46 كم.

وكشفت بيانات تتبع الرادار "Radar 24" عن أن الطائرة "Piper PA-31" ذات المقاعد التسعة، تخطت المدرج بمسافة عشرات الكيلومترات، حيث كان يقودها الطيار "الضال" في رحلة جوية من ديفونبورت في تسمانيا، إلى جزيرة "كينغ" المجاورة، صباح يوم 8 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

ويُظهر نظام التعقب أن الطائرة تقوم بإجراء تحليق دائري ضيق، وتعيد الدائرة باتجاه وجهتها بعد حدوث التجاوز الهائل.

ولا يُعرف حاليا عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت الوكالة في بيان إلى Australian: "تحقق ATSB في عجز تجريبي يشمل Piper PA-31 VH-TWU، التي تشغلها شركة Vortex Air، بالقرب من مطار جزيرة (كينغ)، تسمانيا في 8 نوفمبر 2018".

ووصف مكتب سلامة النقل قيلولة الطيار بأنها "حادث تشغيلي خطير"، ومن المتوقع الانتهاء من التحقيق، في مارس 2019، حيث سيتم نشر تقرير كامل عن النتائج.

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