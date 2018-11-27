بعد 5 آلاف عام لعبة أور الملكية تعود إلى العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (أ ف ب)



على لوح خشبي يحمل زخارف حضارات عدة، قام فنان عراقي بإعادة إحياء لعبة كانت الأكثر شعبية في الشرق الأوسط قبل آلاف السنين. لعبة أور الملكية” ظهرت قبل خمسة آلاف عام في بلاد ما بين النهرين، وأعيد اكتشاف أول لوح للعبة عام 1922 خلال عمليات حفر في المقبرة الملكية في موقع مدينة أور السومرية الأثرية في جنوب العراق.

النسخة الأصلية التي تم اكتشافها، نُقلت إلى المتحف البريطاني، الذي استغرق أكثر من ستين عامًا لترجمة كتابات على قطعة حجرية تشرح قواعد اللعبة.

ورغم اكتشافها في أرضهم، كانت اللعبة منسية للعراقيين. ولهذا، توصل عالم الآثار البريطاني المحاضر في جامعة رابارين بكردستان العراق آشلي بارلو إلى فكرة إعادة إحياء اللعبة في البلد الذي مزقته سنوات من الحروب الدامية.

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