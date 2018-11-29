الحظ حالفها.. سيدة تربح 277 ألف دولار عن طريق الخطأ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كما يُقال: "الحظ شيء غريب، ولكن ما هو مؤكد أنه سيتغير في يوم من الأيام". هذا ما حصلَ فعلاً مع سيدة من ولاية نورث كارولينا الأمريكية، التي ربحت 277 ألف دولار عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "أسوشييتد برس"، فإنّ السيدة الأمريكية أرادت شراء بطاقة يانصيب من أحد الباعة، غير أنّ الأخير أعطاها ورقة غير تلك التي طلبتها عن طريق الخطأ. تقول السيدة أنّها "طلبت من البائع بطاقة يانصيب من سحوبات "كارولينا بانثرز"، لكن البائع أعطاها بالخطأ بطاقة من يانصيب آخر".

وتشير السيدة إلى أنّها "بعد ذلك، قامت بالاحتفاظ بالبطاقة. وبعد أيام، قامت بحكّ البطاقة، واعتقدت في بداية الأمر أنها ربحت 7 دولارات، لكن الأرقام توالت بالظهور، لتكتشف أن المبلغ الذي ربحته وصل إلى 277 ألف دولار".

وحالياً، حصلت السيدة على مبلغ 195 ألف دولار بعد اقتطاع الضرائب من الجائزة، وتخطط لشراء سيارة جديدة.

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