دراسة تكشف السمات الشخصية لأصحاب الملايين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إذا كانت لديكم هذه الصفات مشاهدينا فالفرصة أمامكم لتكونوا من أصحاب الملايين.. حيث أجريت دراسة جديدة ألمانية في جامعة مونستر وماينز، تركزت حول الطريقة الاجتماعية، لاكتشاف ما إذا كان أصحاب الملايين يختلفون عن بقية شرائح المجمتع عموماً، من حيث الصفات التي تشكل شخصياتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟.

وكشفت الدراسة مجموعة من السمات الشخصية للأشخاص الأغنياء، موضحة انهم يميلون إلى الاستقرار والمرونة , ويمسكون بزمام الأمور في حياتهم ويتحكمون بها بحرفية، كما يركزون على أنفسهم أكثر من غيرهم. وقال الدكتور ماركوس الذي أشرف على الدراسة، على الرغم من تأثير أصحاب الثروات الكبيرة على المجتمع، فإن الأدلة حول شخصيتهم نادرة.

وشملت الدراسة 130 من أصحاب الملايين الألمان وفصلت عن قرب خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وشخصيتهم، بحسب وكالات. وتمت مقارنة إجاباتهم في مسح للشخصية مع أفراد من بقية الطبقات الاجتماعية، حيث أظهرت النتائج، أن هناك اختلافات شخصية واضحة بين مجموعة اصحاب الملايين والجمهور العام. وكان الأغنياء أكثر استقراراً عاطفياً، وكان لديهم إحساس عالٍ بالنرجسية واعتبروا أنفسهم مسيطرين على حياتهم.

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