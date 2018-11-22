أقنعة ثلاثية الأبعاد مطابقة لملامح الإنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

ابتكرت شركة يابانية أقنعة تشبه الوجه البشري تمامًا، واعتمدت الشركة في صناعتها على ترجمة صور عالية الجودة لنماذج أقنعة ثلاثية الأبعاد أقرب ما تكون إلى الواقع.

تبلغ تكلفة القناع الواحد 2700 دولار.

تتلقى الشركة نحو 100 طلب من هذه الأقنعة سنويا من قبل صناع السينما، وشركات التكنولوجيا، كما استخدمت إحدى شركات صناعة السيارات اليابانية، قناعًا لشخص نائم من أجل اختبار نظام حماية جديد، يتم تشغيله في حال فقدان السائق السيطرة على المركبة، وذلك من خلال تقنية جديدة تعمل على التعرف على الوجه في حال نوم السائق.

وعلى رغم من أن تلك الصناعة تعد نقلة نوعية في تقنية تقليد الوجوه، إلا أن هناك تخوفًا كبيرًا لدى كبرى شركات صناعة الأنظمة الدفاعية تحسبًا من الاستخدام الخاطئ لتلك الصناعة، فضلًا عن وضع مطورو تقنية التعرف على ملامح الوجه في حرج، لما تمثله تلك الأقنعة من تهديد على دقة التقنية للتعرف على الوجه.

ويقول مدير الشركة المصنعة للأقنعة، "أود أن تستخدم هذه الأقنعة لأغراض طبية، كما أمل أن تساعد تلك الصناعة أيضًا مطورو الروبوتات البشرية على صناعة روبوت أكثر واقعية بتكلفة منخفضة".

الشركة تعمل الآن على تطوير الأقنعة لتستخدم ضمن عمليات زراعة الوجه التجميلية.

ورفضت الشركة اليابانية، الإفصاح عن تفاصيل صناعة هذه الأقنعة، وذلك لوجود بعض المخاوف الأمنية من الاستخدام الخاطئ، رغم الإيجابيات المتوقعة من استغلالها.

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