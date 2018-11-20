من شكل أنفك.. أقولُ لك من أنت! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لدراسة الشخصيات وحالاتها، يعمدُ الخبراء إلى تحليل لغة الجسد، التي تشكّل مرآة لكل شخص، إذ أنّها تكشف كل ما يفكر به، وتدلّ على حالته النفسية أيضاً. إلاّ أنه وبحسب الدراسات، فإنّ الشخصية وحالتها النفسية، يمكن اكتشافها بدون أي تصرفاتٍ قد تصدر عن الشخص، وذلك من خلال شكل الأنف.

فماذا يقول شكل أنفك عن شخصيتك؟

1. الأنف الصغير :

وهو الأكثر شيوعاً بين الكثير من الأفراد، ويدل على شخصية الفرد المرحة والإجتماعية، كما تدل على شخص يكون على استعداد للجدل، ويعمل لتأمين الإستقرار لحماية خصوصياته.

2. الأنف الطويل :

صاحب هذا الأنف يعرف جيداً ما يريد ويحدّد أهدافه وشخصيته عنيدة، كما أنه يحب السفر حلو العالم ويتميز بالنشاط والحيوية. غير أنّ شخصية صاحب هذا الأنف قد لا تكون ناضجة وقد يكون غير سعيد بالأعمال التي يقوم بها.

3. الأنف المعقوف:

أصحاب الأنف المعقوفة يتميزون بالشخصية القوية، كما أنهم يعرفون الحب أو الكره، ولا حلّ وسط بالنسبة لهم. كذلك، يتميز هؤلاء بعواطف قوية جداً ولديهم كاريزما خاصة.

4. الأنف الروماني:

يدل هذا الأنف على شخصية قوية من الصعب أن تتنازل عن أهدافها.

5. الأنف اليوناني :

يتميز أصحاب هذا الأنف بالإبداع والإبتكار ولديهم رغبة في مساعدة الآخرين.

6. الأنف المدبب:

يتميز أصحاب هذا الانف بطابعٍ مقعد، ولديهم الجرأة لافتعال الكثير من المشاكل مع الغير.

7. الأنف المرتفع :

أصحاب هذا الأنف هم الأكثر حذراً عند التعامل مع أي شيء، كما أنهم يتميزون بالموضوعية ويرون العالم على صورته الحقيقية.

8. الأنف المثالي:

أصحاب هذا الأنف راضون عن أنفسهم تماماً، ويحبون مساعدة الآخرين.

للمزيد:

14 فكرة تجعل منزلك "مملكةً" رائعة (صور)