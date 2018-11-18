14 فكرة تجعل منزلك "مملكةً" رائعة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعى كل شخصٍ إلى تجميل منزله وجعله مكاناً مليئاً بالحيوية. فالأمرُ يعود إلى ذوق الشخص الذي يختار التصاميم التي تناسبه والتي تجعله مرتاحاً في "مملكته".

ويعرض موقع "BuzzFeed" مجموعة من الصور التي تبرز أفكاراً رائعة يمكن تطبيقها داخل المنازل والتي تضفي راحة على نفوس أصحابها، وإليكم أبرزها:

1- قاعدة خشبية فوق حوض الإستحمام لوضع الشموع والشراب عليها

2- للاستمتاع بنوم هانئ لـ8 ساعات.. استخدم هذه الستائر

3- حوّل منزلك إلى قاعة سينما باستخدام جهاز عرض البيانات (المِسلاط أو البروجكتر التفاعلي)

4- استخدم مجموعة من ستائر الحرير الفاخر لجعل منزلك كقصر للملوك

5- جهز زاويتك الخاصة بمناشف الإستحمام وملابسك المفضلة

6- جهاز إليكسا لموسيقى رائعة في أي مكان من المنزل

7- استمتع بالأغاني خلال الاستحمام مع مكبر صوت مقاوم للمياه

8- براد صغير للمأكولات والمشروبات المفضلة

9- مدفئة صغيرة ستنسيك برد الشتاء

10- شمعة برائحة الكتب: رائعة لمحبي القراءة

11- تخلص من التوتر مع هذا المدلّك الرائع

12 - الإضاءة في غرفة النوم تجعلها رائعة

13- وجود حوض سمك صغير في البيت أمرٌ جميل

14- السونا في المنزل.. مطلبٌ للكثيرين

مصدر الصور: BuzzFeed

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