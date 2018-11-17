لوحة فنية تحقق رقماً عالمياً جديداً بملايين الدولارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت لوحة فنية رسمها الفنان البريطاني الشهير ديفيد هوكني (81 عاماً)، يوم الخميس الماضي، رقماً قياسياً قدره 90 مليون دولار، في دار كريستي للمزاد في نيويورك.

واللوحة المسماة بـ"بورتريه أوف آن أرتيست"، هي عبارة عن رسم لحمام سباحة وشخصين، كان رسمها هوكني في العام 1972، وهو الآن ما زال على قيد الحياة.

وبدأ المزاد مع سعر 18 مليون دولار، وبلغ في وقتٍ قصير إلى 50 مليوناً. وبعد 9 دقائق، استقر السعر النهائي على مبلغ 90 مليون دولار.

الجدير ذكره أن النحات الأمريكي جيف كونز، حقق في وقتٍ السابق الرقم القياسي لمبلغ عن عمل فني يباع لفنان على قيد الحياة، إذ بيعت لوحته "بالون الكلب" بـ 58.4 مليون دولار سنة 2013.

ديفيد هوكني (ذا جورنل)

مصدر الصورة: López-Dóriga Digital

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