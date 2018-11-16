ما السر وراء بيع لوحة بـ 90 مليون دولار؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

لم يكون يتوقع الفنان البريطاني "ديفيد هوكني" أن لوحته ستتخطى مبلغ كهذا ، حيث بيعت مؤخراً لوحته الزيتية في مزاد علني بسعر ضخم تخطى الـ 90 مليون دولار أمريكي، والتي كانت تحمل اللوحة اسم "المسبح مع شخصين".

كما عرضت لوحة هوكني للبيع في مزاد "كريستيس" في مدينة نيويورك، تعد هذه الصفقة قياسية وفريدة من نوعها بالنسبة لرسام معاصر.

كما توقع الخبراء: "بأن اللوحة ستباع بـ 80 مليون دولار كحد أقصى، لكنها بيعت خلال 10 دقائق بمبلغ 90.3 مليون، بعد منافسة قوية بين ثريين لم يعلن عن اسميهما حتى اللحظة".

حيث حطمت لوحة المسبح الأخيرة الرقم القياسي الأسبق لعمل فنان معاصر، حققته لوحة للرسام الأمريكي، جيف كونس، عندما بيعت بـ 58 مليون دولار، عام 2013، .

كما يذكر أن هوكني رسم لوحة "المسبح مع شخصين" عام 1972، في حين عرضت أول مرة في معرض في نيويورك نظم في السنة ذاتها.

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