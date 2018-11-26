بعد ربع قرن من المحاولات.. رجل حقق حلمه وربح 343 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ربح رجل أمريكي يدعى روبرت بايلي، مبلغ 343.9 مليون دولار، الشهر الماضي، وذلك في مسابقة "باور بول"، وهي إحدى أشهر مسابقات اليانصيب في الولايات المتحدة الأمريكية. واستخدم بايلي أرقام الحظ نفسها التي يجريها في كل محاولاته في سحوبات المسابقة على مدى 25 عاماً وبالترتيب نفسه.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، أكّد بايلي أنه "ما زال مندهشاً نوعاً ما، وهو محظوظ للغاية"، وقال: "لن أتوقف عن المشاركة في سحوبات المسابقة وباستخدام الأرقام نفسها أيضاً التي يستخدمها منذ ربع قرن، وسأظل أشارك بالأرقام نفسها إلى أن يخرج هذا القطار عن مساره".

وعن تأثير الملايين عليه، قال بايلي: "ما زلت أريد أن أكون نفسي. لا أستطيع أن أترك المال يغيرني. سأظل أفعل الأشياء الصحيحة".

ويعد هذا المبلغ أكبر قيمة لجائزة في كل مسابقات اليانصيب على مدى تاريخ ولاية نيويورك، التي ينتمي إليها بايلي. إلاّ أن قيمة الجائزة التي تسلمها بايلي فعلياً انخفضت إلى 125.396.690 دولاراً، وذلك بعد أن استقطعت الضرائب المبلغ المتبقي.

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