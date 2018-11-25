أمريكي أنفق 500$ على خزنة فوجد بها 7.5 مليون $ (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( metro )

كان الحظ حليف رجل أمريكي أنفق مبلغ 500 دولار على شراء خزنة مغلقة من أحد المزادات، وعندما فتحها، فوجئ بأنها تحتوي على مبلغ يزيد عن 7.5 مليون دولار!



وكان الرجل المحظوظ، يشارك في معرض لمتقنيات الحرب في الولايات المتحدة، تقوم فكرته على طرح وحدات التخزين، التي لم يتم المطالبة بها لمدة 3 أشهر للبيع وهي مغلقة، دون معرفة ما تحتوي عليه.





وروى دان دوبسون، كيف أن أحد زبائنه ربح مبلغاً ضخماً من المال، بفضل حصوله على خزنة نقدية تحتوي على 7.5 مليون دولار، بحسب موقع لاد بابل.



ويقول دوبسون "ظلّت سيدة آسيوية كبيرة في السن تجلس على الطاولة بجانبي تنظر إليّ، وكأنها تحاول أن تخبرني شيئاً ما، وفي نهاية المطاف اقتربت مني، وأخبرتني أن زوجها يعمل مع شخص اشترى وحدة تخزين مني بمبلغ 500 دولار، وعثر على خزنة من النقود بداخلها".





ويضيف دوبسون "أول شخص استعان به الزبون لفتح الخزنة لم يتمكن من ذلك، لكن الآخر استطاع أن يكسرها، وعادة ما تكون الخزنة فارغة، لكن هذه المرة كانت تحتوي على 7.5 مليون دولار".





وكانت الأموال مكدسة فوق بعضها البعض داخل الخزنة، دون وجود أي دليل يشير إلى سبب وجودها مهجورة في هذا المكان!

مصدر الصور: metro

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