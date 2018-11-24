لزيارة تنين كومودو العملاق في إندونيسيا.. عليك دفع 500 دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وسائل إعلام إندونيسية أنّ "فيكتور لايدكودات، حاكم إقليم إيست نوسا تينجارا في إندونيسيا، يعتزم فرض رسوم تصل إلى 500 دولار لكل سائحٍ يرغب في دخول منتزه كومودو الوطني الذي يضمّ تنين كومودو العملاق".

ونقلت صحيفة "كومباس" اليومية عن لايدكودات قوله أنّ "رسوم الدخول المرتفعة تهدف إلى الحفاظ على سمعة المنتزه". وأضاف: "هذا مكان نادر فقط للأشخاص الذي يملكون المال. أمّا الذين ليس لديهم ما يكفي من مال، لا يتعيّن عليهم أن يأتوا نظراً لأن هذا المكان هو لأشخاص استثنائيين".

وكانت الحكومة طرحت فكرة الحد من دخول السائحين إلى المنتزه، وضبط عدد الداخلين إليه شهرياً بحدود 5 آلاف شخص، وذلك في مسعى لتعزيز الأمن في أعقاب حريق اندلع في آب/أغسطس الماضي، ويعتقد أن ناجم عن سيجارة تخلص منها سائح بشكل غير صحيح".

ويتضمن الاقتراح الحكومي بند تفعيل التسجيل الالكتروني قبل الدخول إلى المنتزه الذي يستقبل حالياً أكثر من 10 آلاف زائر شهرياً، حيث يدفعون حالياً 150 ألف روبية (10 دولارات) لدخول المنتزه.

مصدر الصورة: Okdiario

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