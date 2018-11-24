صناديق الغنائم تعرض أكثر من مليون مراهق للمقامرة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

انتشرت مؤخراً بشكل شاسع لعبة فيديو جديدة تدعى "صناديق الغنائم" وظهرت نتائج دراسة بريطانية مؤخراً أجريت حول هذه اللعبة وكانت محذرة منها إذ تعتبر شكلاً من أشكال المقامرة خاصة خاصةً أن غالبية مستخدميها من فئة المراهقين الذين تتراوح اعمارهم من 11 إلى 16 عام. وكشفت الدراسة أيضا أن أكثر من مليون شخص كان معرضاً للمقامرة من خلال صناديق الغنائم، بعدما أجريت إحدى الدراسات على 2865 مراهقا.

وكانت صناديق الغنائم مشكلة شائعة في قطاع ألعاب الفيديو لاسيما في لعبة Star Wars: Battlefront 2، ومنذ ذاك الحين اعتبرها العديدون كشكل من أشكال المقامرة، لكن بطريقة قانونية. وتركز الدراسة البريطانية حول إدمان القمار المتفشي والمتزايد لدى جيل الشباب في المملكة المتحدة، حيث أشارت إلى أن صناديق الغنائم تعتبر جزءا من ذلك.

ويأتي السبب في احتسابها على نظام المقامرة انها موزعة بشكل عشوائي وبسبب الطابع المالي لها، الذي أصبحت بمثابة بوابة للجيل الشاب لدخول إدمان المقامرة.

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