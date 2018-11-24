سيارات كلفة استئجارها يومياً أكثر من 8 آلاف دولار.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حلّت سيارة "لامبورغيني هوركان سبيدير" على رأس قائمة المركبات الرياضية السريعة التي تكلف السياح مبالغ كبيرة لاستئجارها أثناء رحلاتهم، حيث بلغت كلفة ذلك في اليوم أكثر من 3200 دولار.

(carsales.com.au)

وبحسب ما نشرت مواقع متخصصة بشؤون السيارات، فقد حلّت السيارة الإيطالية "لامبورغيني آفينتيدور" في المرتبة الثانية، والتي تعتبر أسرع السيارات الرياضية بفضل محركها الجبار بقوة 700 حصان، وتبلغ كلفة استئجارها ليوم واحد في أبو ظبي مثلا نحو 2750 دولار.

(Car and Driver)

أمّا السيارة الثالثة، فكانت "لامبورغيني هوراكان سبيدير" القادرة زيادة السرعة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوانٍ، والتي يمكن استئجارها مقابل 2550 دولار تقريباً.

(Lamborghini.com)

ووردت ضمن القائمة أيضاً سيارات كـ "Ferrari F12 Berlinetta"، و "Aston Martin DB11" ، وعدد من نماذج بي إم دبليو.

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