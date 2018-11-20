تعرفوا إلى العائلة التي لا تشتري شيئاً من المتاجر (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتمدُ أسرة أمريكية على منتجاتها المحلية لتأمين كافة احتياجاتها، الأمر الذي جعلها لا تحتاج إلى شراء أي شيء من محلات السوبرماركت. ويعود سبب ذلك إلى اعتماد هذه الأسرة على الإكتفاء الذاتي عن طريق زراعة الخصروات والفواكه وتربية المواشي، فضلاً عن انتاج الطاقة الكهربائية التي يحتاجون إليها بشكلٍ محلي.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الزوجين كالب وإيمي راي وكلاهما في الأربعين من العمر من ولاية تينيسي الأمريكية قد اشتريا أرضهما التي تبلغ مساحتها نحو 90 فداناً في عام 2007. وبعد ذلك بعامين قاما ببناء منزل صغير لهما قبل أن ينجبا أطفالهما الثلاثة. ويعمل كالب كطبيب مساعد يوم أو اثنين في الأسبوع، وباقي الوقت يمضيه في المزرعة لتعليم الأطفال وإدارة الثروة الحيوانية والحدائق وزراعة المحصول. أمّا إيمي، بتقوم بتصنيع الصابون ومنتجات التريكو والأجبان التي تبيعها في السوق".

وحالياً، تمتلك الأسرة 30 رأساً من الأبقار و30 رأس ماعز و10 أغنام و40 بطّة، بالإضافة إلى الدجاج والدواجن الأخرى، ناهيك عن خلية لتربية النحل. هذه الأمور كلها، جعلت الأسرة تستغني عن متاجر البيع التي لا يعرفها الأطفال حتى الآن، خصوصاً وأنّ أقرب مدينة تبعدُ نحو ساعة من الأرض.

(deskgram)

(click.com)

للمزيد:

4 مليون دولار دفعت برجلٍ للبحث في القمامة.. إليكم القصة