4 مليون دولار دفعت برجلٍ للبحث في القمامة.. إليكم القصة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أن تفوز بـ"الجائزة الكبرى" في اليانصيب، هو خبرٌ يحمل سعادة لا توصف. إلاّ أنه بالنسبة لرجل أمريكي، فإنّ وراء هذا الخبر قصة عنوانها: "الحظ والصدفة".

ففي تاريخ 10 تشرين الأول الماضي، ربح رجل مشرّد مبلغ 4.8 مليون دولار، في سحوبات اليانصيب، وهي الجائزة الكبرى التي نالتها بطاقته التي اشتراها. ولسوء حظه، قام هذا الرجل برمي البطاقة عن طريق الخطأ في القمامة. وعلى الأثر، تحرّك هذا الرجل للبحث في حاويات القمامة عن البطاقة "المليونية". وبحسب صحيفة "آي بي سي" الأمريكية، فإن هذا الرجل "المحظوظ" عثر على بطاقته، ليتمكن من المطالبة بجائزته التي حولته إلى مليونير بين ليلة وضحاها.

وفي حديثه للصحيفة، أشار الرجل إلى أنه "بعد يوم واحد على السحب، كان في نزهة عندما تفحص الأرقام الفائزة، ليتفاجأ بتطابق الارقام الستة لبطاقته مع الأرقام الفائزة"، وقال: "الفوز بهذه الجائزة حول حياتي في لحظة، وهذا يعني أني أستطيع في النهاية الحصول على الرعاية الطبية التي لم أكن أستطيع تحمل نفقاتها في السابق، وهذا سيحسن بلا شك من جودة حياتي".

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