طفل يدخل غينيس ويربح سيارة مرسيدس.. ماذا فعل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خاض الطفل الشيشاني رحيم كورييف تحدّ في إجراء تمارين الضغط، انتهى بفوزه وحصوله على سيارة مرسيدس جديدة.

ففي التفاصيل، فقد سجّل كورييف رقماً قياسياً عالمياً ودخل سجل غينيس للأرقام القياسية، بعد إجرائه 4105 ضغطات من دون توقف، في غضون ساعتين و25 دقيقة.

وإزاء ذلك، ربح كورييف الذي أطلق عليه اسم "شوارزينغر الشيشاني" السيارة الجديدة وهي من نوع مرسيدس، وتسلّم مفاتيحها من أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقيمة السيارة التي ربحها كورييف تبلغ 28000 جنيه أسترليني، أي ما يعادل 36000 ألف دولار أمريكي.

مصدر الصورة: hk.on.cc

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