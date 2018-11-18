شاب يستدرج سارقاً بحيلة ذكية.. هذا ما فعله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (DW)

استطاعَ شابٌ ألماني استدراج لصٍّ سرقة سترته، والإيقاع به بحيلةٍ ذكية. القصة بدأت الأسبوع الماضي، عندما فوجئ الشاب بسرقة سترته داخل صالون الحلاقة الذي كان متواجداً داخله في مدينة دوسلدورف الألمانية. هذا الأمر أثار غضب الشاب، الذي صمّم على استرجاع سترته.

وبحسب موقع "دير فيستن" الألماني، فإنّ "الشاب قام في اليوم الذي سرقت فيه سترته، بتصفح منصة مبيعات عبر شبكة الإنترنت، بغية البحث عن سترته المسروقة". وهنا كانت المفاجأة، حيثُ وجد الشاب سترته موجودة على الإنترنت، بعدما عمد السارق إلى عرضها للبيع بعد ساعات فقط من عملية السرقة.

عندها، أبلغ الشاب الشرطة بهدف الإيقاع باللص، وقام بتحديد موعد مع السارق الذي تبيّن لاحقاً أنه يبلغ من العمر 19 عاماً، من أجل شراء السترة منه. وبالفعل، حضر السارق إلى المكان لإتمام عملية البيع، لكنه تفاجأ بإطباق عناصر الشرطة عليه، بحسب موقع "إكسبريس" الألماني.

مصدر الصورة: (تعبيرية - USA Today)

للمزيد:

بحسب سنة ميلادك.. تعرّف إلى أبرز سيارة تمّ إطلاقها (صور)