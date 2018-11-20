بينها الكشف عن السرطان.. 5 أشياء يقوم بها الكلب لن تتوقعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتميز الكلاب بعكس غيرها من الحيوانات بحاسة الشم الفائقة لديها. وبحسب الدراسات، فإنّ "حاسة الشم لدى الكلاب تفوق تلك التي لدى الإنسان بـ10 آلاف مرّة".

ولذلك، ونظراً لامتلاك الكلاب لهذه القدرة، فإنّها تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية في عمليات التفتيش، وذلك بعد تدريبها، وتعرف بـ"الكلاب البوليسيةط. كذلك، فإنّ الكلاب العادية تستطيع إنقاذ حياة البشر من خلال أنفها القوي. فإذا كنت من محبي الكلاب وتهوى تربيتها، إليك 7 أشياء غير متوقعة يمكن أن يكتشفها كلبك:

1- تغير مستوى الغلوكوز في الدم:

تؤكد الدراسات أن الكلاب يمكنها شم مستوى الغلوكوز في الدم، ويمكنها تحديد ذلك من خلال تغير رائحة العرق للإنسان.

2- السرطان:

أظهرت الأبحاث أن الكلاب لديها القدرة على الكشف عن سرطان الرئة عن طريق التنفس أما سرطان المثانة عبر رائحة البول. ولذلك، أصبحت العيادات تستعين بالكلاب البوليسية للكشف عن أنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي. وتعد الكلاب أداة قيمة في تشخيص المرض في مراحله المبكرة.

3- الهوية:

يؤكد الخبراء أن الكلاب يمكنها أن تتعرف على شخص ما حتى إذا كانت الرائحة مختلطة بالعطور أو بعد ملامستها مع أشخاص آخرين. كما يمكن للكلاب المدربة التمييز بين رائحة التوائم المتطابقة وتستغل الشرطة هذه القدرة عند البحث عن المفقودين.

4- نوبات الصرع:

يؤكد العلماء أن الكلاب قادرة على اكتشاف نوبات الصرع المستقبلية قبل أن تبدأ بنحو 45 دقيقة.ويُعتقد أن الكلاب قادرة على الشعور برائحة معينة تسبق الحالة الطبية، وستحاول جذب انتباه المريض عن طريق النباح.

5- العواصف والأعاصير:

أثبتت الدراسات أن الكلاب يمكنها شم التغيرات البسيطة في الجو، وتتوقع حدوث العواصف أو الكوارث الأخرى، كما أنها تتنبأ بالاهتزازات الأرضية.

مصدر الصورة: RSPCA NSW

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