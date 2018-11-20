لأصحاب الكلاب.. 13 صورة تروي الكثير عن "الصديق الوفي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من يحبّ تربية الكلاب، سيدرك المعاني التي تحملها تفاصيل هذا الخبر. فبين هذه الحيوانات الأليفة وأصحابها مشاعر كبيرة، تصل إلى حدود الحب والتعلق. من يربّي كلباً يعرف أنّ "صديقه الأليف" ينتظر عودته إلى المنزل، ويعرف تماماً تلك اللحظة التي يقفز فيها الكلب على صاحبه قبل الذهاب إلى نزهةٍ في الطبيعة. أمّا اللحظة المؤثرة التي يتذكرها أصحاب الكلاب، هي عندما تتوسلهم الأخيرة لتناول الطعام. الأكثر من ذلك، هو عندما تشكل الكلاب خطّ الدفاع الأول عن أصحابها في أي موقف.. فعلاً إنه "الصديق الوفي".

وهنا، يعرض موقع "برايت سايد" مجموعةً من الصور للحظات رائعة تجمع الكلاب بأصحابها، وتدلّ على روعة وجودها في حياة الكثيرين:

1- وقت الإستحمام

2- احتضان الأطفال

3- عندما يريد الكلب مساعدتك ولكنه يشعر بالتعب

4- صديقك في الظروف القاسية

5- صديقك في المستشفى خلال مرضك

6- الكلب يحمي القطة.. إنها الروعة!

7- عندما يساعدك الكلب في حمل الأغراض

8- حنان الكلب على الاطفال خلال مرضهم

9- الصديق الرائع وقت الرحلات

10- الحكم العادل

11- عندما ينتظر عودتك إلى المنزل

12- الكلب أفضل دواء

13- عندما ينام الكلب بالقرب من الطعام

مصدر الصور: برايت سايد

للمزيد:

15 تغريدة لن يفهمها إلاّ أصحاب القطط