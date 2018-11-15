15 تغريدة لن يفهمها إلاّ أصحاب القطط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعدّ تربية الحيوانات الأليفة من أكثر الأمور اللطيفة الّتي قد يقوم بها الإنسان؛ فهي عمل خير يقوم على رعاية مخلوق ضعيف وتأمين الغذاء والمأوى له. وتعدّ تربية القطط في المنازل الأكثر رواجاً إلى جانب تربية الكلاب، كونها حيوانات أليفة وصغيرة جميلة. وغالباً ما تنشأ بين القطط وأصحابها علاقة حب كبيرة وقصص رائعة.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "BuzzFeed" تغريداتٍ تتضمن صوراً وقصصاً لن يفهمها إلاّ أصحاب القطط فقط، وإليكم أبرزها:

1- اللحظة التي تريد أن تقوم فيها بعملٍ والهر الخاص بك يرفض ذلك.

2- لحظات صراخ الهر بدون أي سبب

3- عندما يقوم الهر بشيء لا تفهمه أنت

4- المزحة التي تجعل القط حزيناً

5- لحظة طلب الهر الطعام من جديد بعد مضي فترة قصيرة جداً على إطعامه:

6- عندما يقوم الهر بتخريب المنزل للتربع على الكنبة في لحظة غضب

7- القط البريئ الذي يعصي الأوامر ويسرق الطعام

8- لحظة استكشاف القط الأشياء على طريقته الخاصة

9- عندما تشعر بعدم وجود صور كافية للهر الخاص بك

10- عندما يكون القط غير مبالٍ أنه يعترض طريقك

11- بعد زيارة سيئة للطبيب البيطري

12- عندما تعشق القطط بعضها

13- وجبة مثالية للقط الخاص بك

14- عندما يسرق الهر الخاص بك طعامك ببراءة

15- القط القوي والمسيطر

مصدر الصورة: metla.net.ru

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