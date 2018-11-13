ورمٌ يهدد حياة قطة.. الأطباء أمروا بقتلها وسيدة تمنحها الأمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت سيدة تدعى كريستين ليفان، وهي نائب رئيس منظمة Unwanted NYC Pets، بمساعدةٍ هرّة صغيرة تدعى "كيتا"، بعدما رفض الكثيرون الإعتناء بها.

وتعاني "كيتا" من ورم ضخم في وجهها، الأمر الذي يحتاج لتدخل جراحي من الأطباء البيطريين. غير أن مجموعة من هؤلاء اقترحوا أن يتمّ قتل الهرّة، وذلك لتوفير الوقت على أنفسهم في معالجتها. وخلال شهر تشرين الأول الماضي، عاشت "كيتا" في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، حيثُ كانت تتنقل بين الشوارع بدون أي رعاية من أحد.

ما أراد الأطباء البيطريون القيام به، وصلت أصداؤه إلى ليفان، التي تولّت أمر "كيتا"، وقررت أن تمنحها فرصة جديدة للحياة. ومن خلال منظمتها، حزمت ليفان أمرها بإجراء عملية جراحية للهرة الصغيرة، كي تعيش حياة طبيعية.

وعليه، فقد عملت المنظمة على جمع التبرعات لإجراء عملية لـ"كيتا"، وقامت بنشر صورها عبر الإنترنت، الأمر الذي لاقى اهتماماً واسعاً من الناس، وكثيرون قرروا دعمها.

وفي حديثٍ لصحيفة "نيويورك بوست"، قالت ليفان: "كان الورم كبيراً لدرجة أنه خرج من أسفل فمها. كان هذا الأمر مزعجاً للغاية".

وبحسب ليفان، فإنه "وبسبب الورم، كان من الصعب إطعام كيتا، كما أنهم أدى إلى إصابتها بضعفٍ في الرؤية وقصورٍ في التنفس".

وأظهرت الفحوصات الأولية أنّ "ورم كيتا كان حميداً، وكانت توقعات الأطباء إيجابية". وعلى الأثر، تمّ إجراء العملية الجراحية للقطة، وإزالة الورم لتعود إلى حياتها الطبيعية.

مصدر الصور: nypost.com

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