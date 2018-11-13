18 صورة ثمنية لصغار حيوانات ستأسر قلبك!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )
كل حيوان جميل بطريقته الخاصة بعضها يبهرنا بقوته وضخامته ، والبعض الأخر يوقعنا بحبه برائحته ونعومته ولطافته .
جمعت "برايت سايد" 18 صورة لصغار حيوانات يبدو أنهم قد خلقوا ليجعلونا نذوب في حبهم ..
1. خلد الماء (منقار البطة )
2. فرخ طائر الصفرد
3. الدب القطبي
4. صغير حيوان الكسلان
5. فرخ الصقر
6. حيوان الكوالا
7. حيوان التابير
8. الثعلب الفينقي
9. الدصيور الشرقي
10. أىل البودو
11. المدرع
12. صغير السكر المنزلق - Sugar glider
13. صغير آكل النمل العملاق
14. دب الباندا الأحمر
15. القنفذ الأم وصغارها
16. البطريق الإمبراطور
17. صغير أخطبوط
18. صغار حيوان المرقاط
مصدر الصور : برايت سايد
اقرأ أيضاً :
إليكم 10 تغريدات ظريفة من هذا الأسبوع
فيلم الرسوم المتحركة "ذا غرينتش" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي